5 мая. Mossovetinfo.ru - В США считают, что Пекин предпочел бы мирное воссоединение с Тайванем, однако Китай готовит и силовой сценарий, заявила директор американской разведки Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США - сообщает ТАСС
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Хейнс сказала, что планы Пекина будут оказывать воздействие на выработку им дальнейших шагов.
Также на слушаниях директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер сообщил, что Си Цзиньпин "заявил своим военным, чтобы они были готовыми. К чему и когда - мы не уверены".
В то же время в четверг Рейтер сообщает, что сенаторы-демократы и республиканцы США в четверг обнародовали законопроект, уполномочивающий администрацию президента Джо Байдена вести переговоры о налоговом соглашении с Тайванем, стремясь стимулировать инвестиции, поскольку Вашингтон работает над укреплением острова против растущего Китая. Авторы инициативы полагают, что налоговое соглашение, аналогичное налоговому договору, облегчит предприятиям в Соединенных Штатах и на Тайване избежание двойного налогообложения.
В то же время в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, как сообщает Синьхуа, заявила на брифинге, что международному сообществу необходимо сохранять повышенную бдительность в отношении хакерских атак, проводимых Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США по всему миру, а Соединенные Штаты должны прекратить использовать кибероружие для осуществления кражи конфиденциальной информации и кибератак. Мао Нин сделала эти заявления на регулярном пресс-брифинге, когда ее попросили прокомментировать доклад под названием "Империя хакерства: Центральное разведывательное управление США", который был совместно опубликован в четверг Китайским национальным центром экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и китайской компанией по интернет-безопасности Qihu 360.
Мао Нин процитировала доклад, заявив, что ЦРУ на протяжении многих лет собирало разведывательную информацию об иностранных правительствах, предприятиях и гражданах. В докладе также говорится, что ЦРУ организовывало, направляло и контролировало подпольную трансграничную деятельность и тайно осуществляло "мирные перемены" и "цветные революции" по всему миру.