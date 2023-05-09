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В мире     11.05.2023 11:00

Пекин призывает Вашингтон скорректировать свое восприятие Китая

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Теги:  Китай  Кнр  США  МИД  Пекин  Вашингтон 

11 мая, - Mossovetinfo.ri - Соединенные Штаты не могут в одно и то же время искать диалога с Пекином и проводить политику сдерживания в отношении Китая, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, - сообщает ТАСС.

"Китай и США поддерживают связь, главное, чтобы Соединенные Штаты, с одной стороны, не говорили об общении, а с другой стороны, продолжали подавлять и сдерживать Китай, -- Нельзя говорить одно, а делать другое", - отметил Ван Вэньбинь, комментируя контакты двух стран.

Пекин призывает Вашингтон скорректировать свое восприятие Китая, уважать "красные линии" КНР, прекратить подрывать суверенитет, безопасность и интересы Китая в области развития, вернуть китайско-американские отношения на правильный путь здорового и стабильного развития, - сказал официальный представитель МИД.

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Теги: 
Китай  Кнр  США  МИД  Пекин  Вашингтон 

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