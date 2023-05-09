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В мире
11.05.2023, 11:00
Пекин призывает Вашингтон скорректировать свое восприятие Китая
11 мая, - Mossovetinfo.ri - Соединенные Штаты не могут в одно и то же время искать диалога с Пекином и проводить политик...
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В мире
11.05.2023, 07:16
Воссоединение Китая должно быть воплощено в жизнь -- глава МИД КНР
11 мая - Mossovetinfo.ru - Послевоенный мировой порядок необходимо защищать, и воссоединение Китая должно быть воплощ...
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В мире
09.05.2023, 20:40
Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления - госсекретарь США
9 мая - Mossovetinfo.ru - Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для того, чтобы "быть успешной" при поп...