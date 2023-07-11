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В мире     13.07.2023 09:33

Передача F-16 Falcon Украине будет расцениваться как угроза России в ядерной сфере - Лавров

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Теги:  F-16 Falcon  Украина  США  Россия  угрозы  Лавров  МИД  интервью 

13 июля — Mossovetinfo.ru — США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава российского МИД Сергей Лавров интервью интернет-изданию «Лента.ру» (13 июля 2023 года).

."Лишь один пример крайне опасного развития событий – планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", - заявил глава МИД России, добавив, то "никакие заверения тут не помогут".

Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами, - сказал Лавров.

Учитываем, что укрепление многополярного мира – это реальность, а не чья-то прихоть. В обновленной Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, - сказал глава МИД.

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Теги: 
F-16 Falcon  Украина  США  Россия  угрозы  Лавров  МИД  интервью 

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