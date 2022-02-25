Другие материалы
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В мире
28.02.2022, 14:48
Переговоры делегаций России и Украины начались в Гомельской области Белоруссии
28 февраля. Mossovetinfo.ru - В Гомельской области после прибытия сегодня украинской делегации начались переговоры м...
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В мире
27.02.2022, 11:53
Минобороны РФ: поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины
27 февраля, Mossovetinfo.ru - Российские военные блокировали украинские города Херсон и Бердянск, сообщает ИНТЕРФАКС ...
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В мире
25.02.2022, 11:48
Батальон охраны Чернобыльской АЭС Украины и ВДВ России совместно обеспечат безопасность саркофага
25 февраля. Mossovetinfo.ru - Вчера, 24 февраля т.г., подразделениями Воздушно-десантных войск России (ВДВ) взята под пол...