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В мире     28.02.2022 14:48

Переговоры делегаций России и Украины начались в Гомельской области Белоруссии

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Теги:  Россия  Украина  переговоры 

28 февраля. Mossovetinfo.ru - В Гомельской области после прибытия сегодня украинской делегации начались переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщила БЕЛТА.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны, советник главы офиса президента, замглавы МИД, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, руководители фракций и депутаты Верховной Рады.

24 февраля в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.

Минобороны 28 февраля официально сообщило, что все находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков. «Данное направление открыто и безопасно», - заявил официальный представитель Минобороны России.



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Теги: 
Россия  Украина  переговоры 

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