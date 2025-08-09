 
Актуальные темы: переговоры
В мире     16.08.2025 01:34

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут

Теги:  Россия  США  переговоры  Путин  Трамп  Аляска  Анкоридж 

16 августа — Mossovetinfo.ru — Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате три на три.

Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Журналисты кремлевского пула сообщили, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин вскоре начнут пресс-конференцию.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может начаться на час раньше, чем ожидалось изначально, сообщает телеканал Fox News.

