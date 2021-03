29 марта. Mossovetinfo.ru — Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и перекрыл движение по Суэцкому каналу, удалось снять с мели и вывести на фарватер в сторону севера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping.Движение по каналу планируется возобновить через несколько часов.Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 24 марта. В результате движение по каналу было полностью блокировано в обе стороны. Предпринимались несколько попыток снять судно с мели, однако они были безуспешны.Если сразу после происшествия заблокированными остались порядка 150 судов, то на данный момент начала навигации по каналу ожидают уже более 450 судов. Простой канала обходился в 400 миллионов долларов в час. В результате произошел рост цен на морские перевозки по маршрутам, не связанным с Суэцким каналом.