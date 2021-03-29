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В мире     29.03.2021 09:14

Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели

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Теги:  Суэцкий канал  судоходство 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и перекрыл движение по Суэцкому каналу, удалось снять с мели и вывести на фарватер в сторону севера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping.

Движение по каналу планируется возобновить через несколько часов.

Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 24 марта. В результате движение по каналу было полностью блокировано в обе стороны. Предпринимались несколько попыток снять судно с мели, однако они были безуспешны.

Если сразу после происшествия заблокированными остались порядка 150 судов, то на данный момент начала навигации по каналу ожидают уже более 450 судов. Простой канала обходился в 400 миллионов долларов в час. В результате произошел рост цен на морские перевозки по маршрутам, не связанным с Суэцким каналом.

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Карта места

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Теги: 
Суэцкий канал  судоходство 

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