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В мире     05.06.2023 12:27

Песков назвал важным заявление Салливана о переговорах о контроле над ядерным оружием

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Теги:  США  Салливан  безопасность  ядерные вооружения  СНВ-3  Кремль 

5 июня — Mossovetinfo.ru — Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и позитивным, — Россия открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между РФ и США сложно ориентироваться на заявления в прессе, отметил Песков, чьи слова передает РИА Новости.

Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам, и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога, — сказал Песков.

Ранее Салливан, по информации СМИ, подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.

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Теги: 
США  Салливан  безопасность  ядерные вооружения  СНВ-3  Кремль 

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