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В мире
05.06.2023, 12:27
Песков назвал важным заявление Салливана о переговорах о контроле над ядерным оружием
5 июня — Mossovetinfo.ru — Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, ...
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В мире
02.06.2023, 09:45
Сенат США одобрил сделку по ограничению долга, чтобы предотвратить дефолт
2 июня — Mossovetinfo.ru — Сенат США принял законопроект о приостановлении действия лимита госдолга страны до 1 янва...
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В мире
01.06.2023, 15:44
НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины, ждет окончания конфликта — генсек
1 июня — Mossovetinfo.ru — НАТО пока не приняла решений по поводу гарантий безопасности для Украины, Дискуссия об эт...