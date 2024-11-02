Другие материалы
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В мире
06.11.2024, 09:58
По прогнозам CNN, республиканцы получат большинство в Сенате США, что изменит баланс сил в Вашингтоне
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Поскольку несколько кандидатов ещё не объявлены, республиканцы теперь имеют 51 место в п...
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В мире
05.11.2024, 14:24
Путин: лидеры стран СНГ по традиции встретятся в конце декабря
5 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидеры стран СНГ по традиции соберутся в конце д...
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В мире
02.11.2024, 07:29
Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура
2 ноября — Mossovetinfo.ru — 14 человек погибли после обрушения над входом в ж/д вокзал Нови-Саде бетонного козырька. ...