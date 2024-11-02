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В мире     06.11.2024 09:58

По прогнозам CNN, республиканцы получат большинство в Сенате США, что изменит баланс сил в Вашингтоне

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Теги:  США  выборы  сенат  президент  Трамп  Маск 

6 ноября — Mossovetinfo.ru — Поскольку несколько кандидатов ещё не объявлены, республиканцы теперь имеют 51 место в палате и возьмут её под свой контроль при ещё не выбранном лидере республиканцев, когда новый Конгресс соберётся в январе, сообщает CNN.

Большинство республиканцев в Сенате позволит укрепить позиции Дональда Трампа на посту президента или помешать возможной администрации Камалы Харрис, если вице-президент от Демократической партии победит на выборах, полагают в CNN.

Захват Сената стал первым крупным успехом республиканцев за вечер, но борьба между Трампом и Харрис ещё не закончилась, а судьба Палаты представителей, где Республиканская партия пытается сохранить своё незначительное большинство, также остаётся под вопросом.

Новый Сенат Республиканской партии сможет поддержать программу Трампа, если он выиграет второй срок, и продолжить начатое экс-президентом значительное реформирование судебной системы с привлечением большего числа консерваторов, если он окажется в Овальном кабинете. Если Харрис одержит победу, у неё возникнут проблемы с утверждением членов своего кабинета и судейских назначений, а Сенат Республиканской партии может помешать её внутренним планам.

В то же время Илон Маск в своей соцсети, оценивая подсчет голосов на выборах президента на данный момент, написал, что американцы дали кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу мандат на перемены.

«Народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены», — написал Маск.

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Теги: 
США  выборы  сенат  президент  Трамп  Маск 

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