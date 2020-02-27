27 февраля. Mossovefinfo.ru – К 27 февраля в материковом Китае выявлено в общей сложности 78 497 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



За последние сутки в стране выявлено 409 новых случаев заболевания, 26 человек скончались.



В общей сложности в результате заболевания коронавирусом в Китае скончалось 2774 человека. В тоже время более 32 495 человек удалось вылечить.