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В мире     12.02.2023 14:10

Пограничный пункт между Турцией и Арменией открылся впервые за 30 лет для помощи пострадавшим от землетрясения

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Теги:  Турция  землетрясение  Армения  помощь 

12 февраля, Mossovetinfo.ru - Пограничный пункт между Турцией и Арменией впервые за 30 лет был открыт для доставки гуманитарной помощи жертвам разрушительных землетрясений, произошедших на юге Турции, сообщило в субботу государственное информационное агентство Анадолу.

Армянская делегация с пятью грузовиками гуманитарной помощи, со 100 тоннами продовольствия, медикаментов и питьевой воды, утром въехала в Турцию через пограничный пункт Алиджан в провинции Игдыр на востоке Турции, говорится в сообщении.

Армения направила 27 спасателей в пострадавшую от землетрясения Турцию для оказания помощи в проведении поисково-спасательных операций, сообщило в среду министерство внутренних дел страны.

Пограничный пункт Алиджан в последний раз использовался во время землетрясения в Армении в 1988 году, когда турецкий Красный Полумесяц пересек границу для отправки помощи в районы бедствия.

В понедельник два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юге Турции, охватив 10 провинций, в результате чего, по последним данным, погибли по меньшей мере 21848 человек, еще более 80 тыс. получили ранения.

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Теги: 
Турция  землетрясение  Армения  помощь 

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