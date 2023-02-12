Пограничный пункт между Турцией и Арменией открылся впервые за 30 лет для помощи пострадавшим от землетрясения

12 февраля, Mossovetinfo.ru - Пограничный пункт между Турцией и Арменией впервые за 30 лет был открыт для доставки гуманитарной помощи жертвам разрушительных землетрясений, произошедших на юге Турции, сообщило в субботу государственное информационное агентство Анадолу.



Армянская делегация с пятью грузовиками гуманитарной помощи, со 100 тоннами продовольствия, медикаментов и питьевой воды, утром въехала в Турцию через пограничный пункт Алиджан в провинции Игдыр на востоке Турции, говорится в сообщении.



Армения направила 27 спасателей в пострадавшую от землетрясения Турцию для оказания помощи в проведении поисково-спасательных операций, сообщило в среду министерство внутренних дел страны.



Пограничный пункт Алиджан в последний раз использовался во время землетрясения в Армении в 1988 году, когда турецкий Красный Полумесяц пересек границу для отправки помощи в районы бедствия.



В понедельник два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юге Турции, охватив 10 провинций, в результате чего, по последним данным, погибли по меньшей мере 21848 человек, еще более 80 тыс. получили ранения.