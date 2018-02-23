Полицейский погиб во время беспорядков с участием болельщиков «Спартака» в Испании

23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Испанская полиция проводит расследование по факту смерти своего сотрудника в Бильбао во время беспорядков в преддверии матча футбольной Лиги Европы «Атлетиком» и «Спартаком», сообщает полиция.



Полиция подтверждает, что полицейский умер, проводится расследование. «Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков», - сообщает испанская полиция.



Примерно за час до начала ответного матча 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао между местным «Атлетиком» и московским «Спартаком» фанаты команд устроили массовые беспорядки, в результате которых несколько человек, в том числе один болельщик «Спартака», пострадали, а пятеро москвичей были задержаны.



Предварительно известно, что один из полицейских, пытавшихся остановить драку, погиб – у него случился сердечный приступ от разорвавшегося рядом файера.



Российский клуб выиграл 2:1, но по итогам двух встреч «Атлетик» вышел в 1/8 финала.