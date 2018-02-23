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В мире     23.02.2018 08:48

Полицейский погиб во время беспорядков с участием болельщиков «Спартака» в Испании

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Теги:  Россия  Испания  футбол  беспорядки  полицейский  гибель  Спартак  Атлетик 

23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Испанская полиция проводит расследование по факту смерти своего сотрудника в Бильбао во время беспорядков в преддверии матча футбольной Лиги Европы «Атлетиком» и «Спартаком», сообщает полиция.

Полиция подтверждает, что полицейский умер, проводится расследование. «Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков», - сообщает испанская полиция.

Примерно за час до начала ответного матча 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао между местным «Атлетиком» и московским «Спартаком» фанаты команд устроили массовые беспорядки, в результате которых несколько человек, в том числе один болельщик «Спартака», пострадали, а пятеро москвичей были задержаны.

Предварительно известно, что один из полицейских, пытавшихся остановить драку, погиб – у него случился сердечный приступ от разорвавшегося рядом файера.

Российский клуб выиграл 2:1, но по итогам двух встреч «Атлетик» вышел в 1/8 финала.

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Теги: 
Россия  Испания  футбол  беспорядки  полицейский  гибель  Спартак  Атлетик 

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