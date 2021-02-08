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В мире     08.02.2021 22:40

Польша, Швеция и Германия высылают трех российских дипломатов

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Теги:  Польша  Германия  Швеция  дипломаты  оппозиция  МИД  МИД РФ  Мария Захарова  Захарова 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Германия, Польша и Швеция приняли решение выслать по одному российскому дипломату из каждой стран в ответ на высылку из России своих дипломатов. О своем решение три страны объявили практического в одно время.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что Россия считает высылку российских дипломатом необоснованным и недружеским шагом.

В пятницу, 5 февраля, МИД РФ объявил о высылке из России трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях. Захарова назвала высылку дипломатов вынужденной мерой.

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Теги: 
Польша  Германия  Швеция  дипломаты  оппозиция  МИД  МИД РФ  Мария Захарова  Захарова 

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