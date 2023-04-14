 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     17.04.2023 08:23

Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  сельхозпродукция  Украина  пестициды  Польша  Венгрия  Словакия  запрет 

17 апреля. Mossovetinfo.ru - В минувшую субботу Польша запретила ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Формальным поводом для такого решения послужило наличие в украинских товарах запрещённых в ЕС пестицидов. Сходные меры приняли Венгрия и Словакия.

До 30 июня 2023 года под запретом оказались 18 наименований продукции, в том числе семена, зерно, фрукты и овощи, вина, мясо птицы и продукты пчеловодства.

Министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда заявил, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу "касается и его транзита в третьи страны". Он добавил, что вопрос транзита будет обсуждаться с Украиной – его условием будут гарантии того, что товары будут точно только провезены через территорию страны, а не останутся в ней.

В Киеве выразили надежду договориться с Варшавой на переговорах в понедельник, 17 апреля, о транзите зерна.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
сельхозпродукция  Украина  пестициды  Польша  Венгрия  Словакия  запрет 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:23 В мире Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня

16:34 Другое Три последние работающие АЭС в Германии отключили от энергосети в ночь на воскресенье

09:20 Город (Москва и область) Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз - Программа

08:59 Общество Путин и Собянин приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

09:10 Общество Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 11 московских храмах (адреса)

Актуальные материалы

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

19:34 Город (Москва и область) 9, 16, 23, 25 апреля на 16 крупнейших кладбищах введут бесплатные автобусы (схема)

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

12:48 Общество 10 признаков того, что вы общаетесь ​​​​​​​с мошенником в Сети - Роскачество

23:35 В мире Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru