Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня

17 апреля. Mossovetinfo.ru - В минувшую субботу Польша запретила ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Формальным поводом для такого решения послужило наличие в украинских товарах запрещённых в ЕС пестицидов. Сходные меры приняли Венгрия и Словакия.



До 30 июня 2023 года под запретом оказались 18 наименований продукции, в том числе семена, зерно, фрукты и овощи, вина, мясо птицы и продукты пчеловодства.



Министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда заявил, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу "касается и его транзита в третьи страны". Он добавил, что вопрос транзита будет обсуждаться с Украиной – его условием будут гарантии того, что товары будут точно только провезены через территорию страны, а не останутся в ней.



В Киеве выразили надежду договориться с Варшавой на переговорах в понедельник, 17 апреля, о транзите зерна.

