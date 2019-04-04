4 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Петр Порошенко принял предложение кандидата в президенты страны, шоумена Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.



Ранее Порошенко вызвал Зеленского на теледебаты, в ответ Зеленский заявил о своей готовности принять в них участие, если они пройдут на крупнейшем стадионе в Киеве. Кроме того, Зеленский выдвинул условия о том, что на дебатах должны присутствовать представители всех телеканалов и все журналисты, которые пожелают присутствовать.



После предложения Зеленского, Порошенко устроил опрос в Telegram-канале, где обратился к жителям страны с вопросом, об их отношении к проведению дебатов на стадионе. Большинство принявших участие в опросе написали, что предпочли бы вариант, предусмотренный в законе, предусматривающий проведение дебатов в телевизионной студии.



По итогам первого тура президентских выборов на Украине, состоявшемся 31 марта, Порошенко и Зеленский вышли во второй тур. Зеленский набрал 30,24% голосов, за Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.