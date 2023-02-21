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В мире     21.02.2023 14:33

Посла США в Москве Л.Трейси вызвали в МИД и сделали демарш

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Теги:  МИД  Россия  США  посол  Трейси  демарш  Украина 

21 февраля - Mossovetinfo.ru - Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима, сообщает МИД России.

"В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта. Указано также, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель", - отмечается в сообщении МИД.

"Послу заявлено о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям", - отмечается в сообщении МИД.

"Также акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и не мешать объективному расследованию для установления виновных", - сообщает МИД России.

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Теги: 
МИД  Россия  США  посол  Трейси  демарш  Украина 

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