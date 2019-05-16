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В мире     16.05.2019 09:51

Послы G7 призвали Порошенко плавно передать власть Зеленскому

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Теги:  Украина  G7  послы  Петр Порошенко  Владимир Зеленский 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Послы стран «Большой семерки» призвали действующего президента Украины Петра Порошенко плавно передать власть в стране победившему на выборах Владимиру Зеленскому, об этом сообщил французский представитель в G7 в Twitter.

По мнению послов, плавная передача власти победившему на выборах Зеленскому позволит стране «продолжить путь реформ».

Зеленский победил Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. Официально о победе Зеленского было объявлено 30 апреля. Согласно конституции, Верховная Рада Украины должна принять специальное решение о дате инаугурации нового президента, которая должна состоятся не позднее 30 дней после победы на выборах. В настоящий момент решение об инаугурации Зеленского Радой еще не принято.


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Теги: 
Украина  G7  послы  Петр Порошенко  Владимир Зеленский 

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