16 мая. Mossovetinfo.ru – Послы стран «Большой семерки» призвали действующего президента Украины Петра Порошенко плавно передать власть в стране победившему на выборах Владимиру Зеленскому, об этом сообщил французский представитель в G7 в Twitter.



По мнению послов, плавная передача власти победившему на выборах Зеленскому позволит стране «продолжить путь реформ».



Зеленский победил Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. Официально о победе Зеленского было объявлено 30 апреля. Согласно конституции, Верховная Рада Украины должна принять специальное решение о дате инаугурации нового президента, которая должна состоятся не позднее 30 дней после победы на выборах. В настоящий момент решение об инаугурации Зеленского Радой еще не принято.