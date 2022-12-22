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В мире     22.12.2022 07:49

Посольство: Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках»

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Теги:  Россия  Вашингтон  посольство  США  заявление  Северные потоки 

22 декабря, Mossovetinfo.ru - Россия будет настаивать на своем участии во всестороннем и прозрачном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», не позволит «замести под ковер» правду о произошедшем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное письменное заявление посольства РФ в Вашингтоне.

«Обратили внимание на расследование издания The Washington Post теракта на международных газовых магистралях “Северного потока”. Так, журналисты — в отличие от местных властей, “внезапно” отказавшихся от мегафонной дипломатии и спекуляций в излюбленном стиле highly likely (с высокой долей вероятности — прим. ТАСС), — пытаются докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке на трубопроводную инфраструктуру. Не можем не приветствовать такое стремление», — отметили российские дипломаты.

Напомним, что 13 октября МИД России распространило сообщение для СМИ "О демарше послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках»" в котором говорится что в случае недопуска России к расследованию, - "Россия, разумеется, не признает никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты", отмечалось в сообщении.

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Теги: 
Россия  Вашингтон  посольство  США  заявление  Северные потоки 

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