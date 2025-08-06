 
Актуальные темы: переговоры
В мире     07.08.2025 11:19

Представитель Кремля Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

7 августа — Mossovetinfo.ru — Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикацию The New York Times (NYT) о том, что Трамп рассчитывает провести встречу с Путиным на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

«Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», - сказал представитель Кремля, отмечается в сообщении ТАСС.

Также ТАСС со ссылкой на слова Ушакова журналистам сообщает, что место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Также Ушаков отметил, что встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа накануне прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса. «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса», - рассказал Ушаков журналистам. «Вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому, взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы», - подчеркнул представитель Кремля.

