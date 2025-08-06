Другие материалы
07.08.2025, 11:19
Представитель Кремля Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе
7 августа — Mossovetinfo.ru — Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США Владим...
06.08.2025, 23:30
Трамп планирует лично встретиться с Путиным в ближайшие недели
6 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с президентом России Владими...
06.08.2025, 19:05
Трамп ввёл дополнительную 25-процентную пошлину на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской энергии
6 августа — Mossovetinfo.ru — В среду Белый дом сообщил, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении нов...