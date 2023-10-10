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В мире
15.10.2023, 14:47
Президент Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди (Степанакерте) и ряде соседних городов
15 октября — Mossovetinfo.ru — 15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял Государственный ...
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В мире
11.10.2023, 08:03
Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия 3-го Форума "Пояса и пути"
11 октября — Mossovetinfo.ru — 3-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" прой...
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В мире
10.10.2023, 10:45
11 граждан США были убиты в ходе нынешнего конфликта между движением ХАМАС и Израилем
10 октября — Mossovetinfo.ru — Президент США Джозеф Байден заявил в понедельник, что 11 граждан страны были убиты в хо...