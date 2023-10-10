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В мире     15.10.2023 14:47

Президент Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди (Степанакерте) и ряде соседних городов

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Теги:  Алиев  Карабах  флаг  Ханкенди (Степанакерт)  Агдере (Мартакерт) 

15 октября — Mossovetinfo.ru — 15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди (Степанакерте - ред.) и выступил с речью, сообщает госагентство Азертадж.
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До этого Алиев поднял азербайджанский флаг в городе Агдере (Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.

До начала вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном эти территории были в составе бывшей Нагорно-Карабахской области Азербайджанской ССР.
Также Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района, в поселке Кяркиджахан города Ханкенди.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных, сообщили азербайджанские официальные органы.

ФОТО АЗЕРТАДЖ

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Теги: 
Алиев  Карабах  флаг  Ханкенди (Степанакерт)  Агдере (Мартакерт) 

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