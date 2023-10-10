11 октября — Mossovetinfo.ru — 3-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" прой...

10 октября — Mossovetinfo.ru — Президент США Джозеф Байден заявил в понедельник, что 11 граждан страны были убиты в хо...