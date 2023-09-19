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В мире     20.09.2023 08:17

Президент Азербайджана заявил госсекретарю США, что операцию в Карабахе остановят после сдачи оружия армянскими силами

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Теги:  Карабах  Азербайджан  Армения  США  АТО 

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что сдача оружия армянскими силами является условием приостановки антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахе. Телефонный разговор состоялся по инициативе Блинкена, сообщила администрация Алиева.

Также Минобороны Азербайджана заявило об успешном продолжении антитеррористических мероприятий в Карабахеи уничтожении боевых позиций и военной техники армянских формирований. "Антитеррористические мероприятия, проводимые Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском экономическом районе, успешно продолжаются.

Обезврежены принадлежащие формированиям Вооруженных сил Армении боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и ракетно-зенитные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения", - говорится в сообщении военного ведомства.

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Теги: 
Карабах  Азербайджан  Армения  США  АТО 

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