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В мире
20.09.2023, 08:29
Китай и Россия намерены углублять сотрудничество в области стратегической безопасности
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Китай и Россия будут тесно взаимодействовать для продвижения сотрудничества в облас...
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В мире
20.09.2023, 08:17
Президент Азербайджана заявил госсекретарю США, что операцию в Карабахе остановят после сдачи оружия армянскими силами
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что сд...
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В мире
19.09.2023, 18:45
Минобороны Азербайджана проводит в Карабахском регионе антитеррористические мероприятия
19 сентября — Mossovetinfo.ru — Минобороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе анти...