19 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке.



О своем решении Назарбаев объявил во вторник, 19 марта в телеобращении к народу Казахстана.



Также Назарбаев заявил, что до выборов нового президента Казахстана обязанности главы государства будет исполнять спикер сената казахского парламента Касым-Жомат Токаев.