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В мире     19.03.2019 16:19

Президент Казахстана Назарбаев подал в отставку

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Теги:  Казахстан  Нурсултан Назарбаев  отставка 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке.

О своем решении Назарбаев объявил во вторник, 19 марта в телеобращении к народу Казахстана.

Также Назарбаев заявил, что до выборов нового президента Казахстана обязанности главы государства будет исполнять спикер сената казахского парламента Касым-Жомат Токаев.


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Теги: 
Казахстан  Нурсултан Назарбаев  отставка 

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