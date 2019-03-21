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В мире     21.03.2019 08:48

Президент Украины расширил санкции против России

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Теги:  Украина  Петр Порошенко  санкции 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России, указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Новые санкции касаются 294 юридических и 848 физических лиц. В том числе в санкционный список попали такие фигуры как глава «Роснефти» Игорь Сечин, помощники президента России Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В список попали люди и организации, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. Также в санкционный список внесены граждане Южной Осетии, Абхазии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Германии, которые были наблюдателями на выборах в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Санкции подразумевают блокировку активов и предотвращение их вывода за границы Украины, запрет на въезд на территорию Украины.

Кроме того, по предложению Нацбанка Украины, были продлены санкции по отношению к банкам с российским капиталом.


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Теги: 
Украина  Петр Порошенко  санкции 

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