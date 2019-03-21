21 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России, указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
Новые санкции касаются 294 юридических и 848 физических лиц. В том числе в санкционный список попали такие фигуры как глава «Роснефти» Игорь Сечин, помощники президента России Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В список попали люди и организации, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. Также в санкционный список внесены граждане Южной Осетии, Абхазии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Германии, которые были наблюдателями на выборах в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Санкции подразумевают блокировку активов и предотвращение их вывода за границы Украины, запрет на въезд на территорию Украины.
Кроме того, по предложению Нацбанка Украины, были продлены санкции по отношению к банкам с российским капиталом.
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