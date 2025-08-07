Другие материалы
16.08.2025, 00:41
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске
16 августа — Mossovetinfo.ru — Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске ...
09.08.2025, 07:43
Кремль и Белый дом сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа
9 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским ко...
07.08.2025, 11:19
Представитель Кремля Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе
7 августа — Mossovetinfo.ru — Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США Владим...