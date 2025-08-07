16 августа — Mossovetinfo.ru — Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске ...

9 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским ко...

7 августа — Mossovetinfo.ru — Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США Владим...