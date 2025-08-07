 
Актуальные темы: переговоры
В мире     16.08.2025 00:41

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске

16 августа — Mossovetinfo.ru — Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на Аляске в Анкоридже.

«Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп проводят беседу в конгресс-центре Arctic Warrior. Во встрече также принимают участие: с российской стороны – Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Президента России Юрий Ушаков, с американской – Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф.
Далее переговоры продолжатся с участием членов делегаций», - сообщила пресс-служба Кремля.

Также пресс-служба Кремля ранее сообщила, что «Президент России прибыл на объединённую военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главу Российского государства встретил Президент США Дональд Трамп. Лидеры прошли по ковровой дорожке вдоль строя почётного караула. Состоялось также совместное фотографирование Президентов, во время которого над ними пролетели бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырёх истребителей F-22», сообщила пресс-служба Кремля».
После прибытия на военную базу США, около 23 часов по московскому времени пятницы) оба лидера приняли участие в заранее отрепетированном приветствии на красной ковровой дорожке перед началом переговоров по Украине, сообщила CNN.

Также по информации CNN Ранее сегодня Трамп заявил журналистам, что его цель — вернуть Путина за стол переговоров, а не заключать сделку от имени Украины. Он также не стал обещать Киеву гарантии безопасности в рамках сделки по прекращению конфликта (СВО - ред.).

Белый дом опубликовал кадры встречи Трампа и Путина, назвав её «исторической»,

Через 3-4,5 часа ожидается брифинг президентов по итогам встречи саммита.

Фото: пресс-служба Кремля, РИА «Новости»

