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В мире     21.12.2022 08:38

Президенты США и Украины планируют встретиться в Белом доме в среду - CNN

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Теги:  Украина  США  Зеленский  Байден  визит  конгресс  выступление 

21 декабря, Mossovetinfo.ru - Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, согласно двум источникам, знакомым с планированием, в рамках визита в Вашингтон, который предварительно планируется включить в выступление на совместном заседании Конгресса, - сообщает CNN.

CNN также сообщает, что во время ожидаемого визита Байден объявит о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,8 миллиарда долларов. Сообщается, что Зеленский уже отправился в США для выступления перед Конгрессом.

В то же время, каке сообщает CNN, "спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не подтвердила сообщения о том, что Зеленский приедет в Капитолий в среду, сказав: “Я не знаю, что это произойдет”.

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Теги: 
Украина  США  Зеленский  Байден  визит  конгресс  выступление 

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