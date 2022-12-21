Президенты США и Украины планируют встретиться в Белом доме в среду - CNN

21 декабря, Mossovetinfo.ru - Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Белом доме в среду, согласно двум источникам, знакомым с планированием, в рамках визита в Вашингтон, который предварительно планируется включить в выступление на совместном заседании Конгресса, - сообщает CNN.



CNN также сообщает, что во время ожидаемого визита Байден объявит о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,8 миллиарда долларов. Сообщается, что Зеленский уже отправился в США для выступления перед Конгрессом.



В то же время, каке сообщает CNN, "спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не подтвердила сообщения о том, что Зеленский приедет в Капитолий в среду, сказав: “Я не знаю, что это произойдет”.