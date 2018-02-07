Приветствие «Слава Украине! - Героям слава!» Кабмин предлагает Раде сделать обязательным

7 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Проектом закона, внесенным Кабмином Украины в Раду, предлагается заменить военное приветствие «Здравия желаем» на «Слава Украине! - Героям слава!».



После принятия закона приветствие станет обязательным для военнослужащих. На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, обязаны будут отвечать: «Героям слава».



Законопроект №7549 зарегистрирован в Раде 5 февраля.

