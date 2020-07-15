15 июля. Mossovetinfo.ru – Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг соберт Госсовет по обороне в связи с предстоящим запуском Белорусской атомной электростанции, сообщает ведомство президента.
На заседании Госсовета планируется обсудить готовность литовских властей реагировать на угрозы, которые возникают в связи с запуском станции.
По мнению литовской стороны, запуск станции нарушает международные требования в области ядерной безопасности и природоохраны, а также нарушает международные конвенции. Также, по утверждениям литовской стороны, Белоруссия намерена начать эксплуатацию атомной станции «не проведя в жизнь рекомендации по стресс-тестам».
Также на заседании Госсовета планируется обсудить синхронизацию действий балтийских государств и реализации мер по нейтрализации угроз исходящих от небезопасных атомных станций третьих стран.
Помимо членов Госсовета в заседании примут участие министры иностранных, внутренних дел и энергетики, а также председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.
Литва законодательно признала запуск БелАЭС угрозой своей национальной безопасности и является самым активным критиком строительства и запуска новой атомной станции, а также пытается убедить соседние страны бойкотировать электроэнергию с БелАЭС.
В свою очередь, Белоруссия отметает все претензии Литвы по поводу несоблюдения требований безопасности.
Новая Белорусская атомная электростанция строится в районе города Островец, в 70 километрах от литовско-белорусской границы. Строительство ведется по российскому проекту «ВВЭР-1200», генподрядчиком выступает структура «Росатома» - «Атомстройэкспорт». Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью в 1200 МВт каждый. Запуск первого энергоблока запланирован на 2020 год, второго - на 2021 год.
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