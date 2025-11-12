 
Актуальные темы: переговоры
В мире     24.11.2025 16:13

Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин сообщил, что американские предложения по Украине, с которыми ознакомилась Россия, могут быть положены в основу мирного урегулирования. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам телефонного разговора Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования. Вновь подтверждена заинтересованность российской стороны в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса», - сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку. Условлено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях.

Президенты обсудили и другие вопросы актуальной тематики двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики, договорились о поддержании регулярных контактов.

