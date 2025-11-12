Другие материалы
24.11.2025, 16:13
Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования
24 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин сообщил, что американские предложения по Украине, с ко...
13.11.2025, 07:40
В США завершился рекордно длинный шатдаун
13 ноября — Mossovetinfo.ru — Самый продолжительный в истории США период приостановки работы правительства (шатдаун...
12.11.2025, 17:01
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Казахстана
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в ...