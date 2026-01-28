Путин и Си Цзиньпин по видеоконференции обсудили новый грандиозный план развития двусторонних отношений

4 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает сайт Кремля.



Во вступительных приветствиях, опубликованных на сайте Путин и Си Цзиньпин отметили важность стратегического взаимодействия России и КНР.



«На переговорах в Москве и Пекине мы с Вами предметно рассмотрели основные направления и наметили масштабные задачи по дальнейшему углублению двусторонней кооперации. По линии правительств развёрнута каждодневная, по сути, энергичная работа по реализации этих договорённостей.



Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов.



Россия в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов. Наше партнёрство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер. Ведём активный диалог в области мирного атома, продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса. Объём торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20 процентов», - сказал Путин.



Президент России подчеркнул важность внешнеполитической связки Москвы и Пекина.



«Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остаётся важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках: в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других, где российско-китайский тандем играет во многом ключевую роль. Желаем успехов и, безусловно, окажем всё необходимое содействие китайскому председательству, китайским друзьям в форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества», - сказал Путин.



Си Цзиньпин сказал (как переведено)

« Уважаемый господин Президент Путин, мой старый дорогой друг!

Очень рад с Вами встретиться в начале нового года в формате видеоконференции.



Сегодня по лунному календарю у нас отмечается Личунь, начало весны. Только что Вы упомянули об этом. Личунь открывает цикл 24 солнечных сезонов и знаменует собой возвращение весны на землю, олицетворяет новое начало и надежду. В столь приятный и весьма символический день с удовольствием с Вами провожу углублённый разговор, [чтобы] вместе разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений».



Также Си Цзиньпин отметил, что «Важно воспользоваться исторической возможностью, постоянно углублять стратегическое взаимодействие, вместе нести ответственность крупных держав во имя непрерывного развития китайско-российских отношений по правильной траектории».