16.08.2025

Путин и Трамп начали пресс-конференцию по итогам переговоров на Аляске

16 августа — Mossovetinfo.ru — Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали совместную пресс-конференцию на Аляске в Анкоридже где прошел саммит и переговоры президентов.

В этом зале установлены две трибуны, два комплекта российских и американских флагов, а также синий фон с надписью «Стремление к миру», говорится в сообщении пула, распространенном Белым домом.

Белый дом, опубликовав кадры встречи Трампа и Путина, назвал её «исторической»

