В мире     10.03.2026 01:50

Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев

10 марта — Mossovetinfo.ru — По итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом, который «носил деловой, откровенный и конструктивный характер», помощника Президента России Юрия Ушакова дал комментарий журналистам, сообщает сайт Кремля.

«Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», сообщил Ушаков.

«… состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями», - подчеркнул Ушаков, - беседа несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

Трамп и Путин обсудили развитие ситуации в зоне конфликта на Украине и перспективы выхода на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

Также Президенты затронули вопрос о Венесуэле, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в понедельник, участвовало много человек с обеих сторон, и что Путин выразил стремление содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке. Трамп назвал состоявшийся разговор «очень хорошим».

Позднее на республиканской конференции во Флориде Трамп заявил, что впечатлил российского лидера Владимира Путина операцией против Ирана. Также Трамп отметил наличие у Ирана мощных вооруженных сил.

