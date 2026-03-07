Другие материалы
В мире
10.03.2026, 01:50
Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев
10 марта — Mossovetinfo.ru — По итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом, к...
В мире
09.03.2026, 09:40
Цены на нефть взлетели и на Brent поднималась выше $119 за баррель
9 марта — Mossovetinfo.ru — В ночь на понедельник по московскому времени цены на нефть на мировых рынках достигли ма...
В мире
07.03.2026, 07:58
Состоялся телефонный разговор Путина с Президентом Ирана
7 марта— Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом исламской республики И...