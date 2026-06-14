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В мире     05.07.2026 02:35

Путин лично в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США – Ушаков

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Теги:  Путин  Трамп  телефонный разговор  250 лет независимости США  поздравление  Украина  СВО  урегулирование  обстановка 

5 июля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин лично в телефонном разговоре поздравил президента США Дональда Трампа и весь американский народ с Днем независимости Соединенных Штатов Америки, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. Комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова опубликован на сайте Кремля около полуночи с 4 на 5 июля.

«Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», - сказал Ушаков журналистам.

Также Ушаков напомнил, что накануне празднования в США 250-летия с основания Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов России и США, но и всего мирового сообщества.

Ушаков отметил, что «этот разговор продолжался почти полтора часа, если точно – один час двадцать пять минут».

В ходе телефонного разговора Путина и Трампа 4 июля президенты затронули и тему украинского урегулирования.

«Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.

Американский Президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.
С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учёте известных принципиальных российских подходов.

Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом европейская «партия войны» исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш Президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские Вооружённые Силы уверенно наступают, освобождая один населённый пункт за другим.

Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмёт», - сообщил Ушаков журналистам.

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Теги: 
Путин  Трамп  телефонный разговор  250 лет независимости США  поздравление  Украина  СВО  урегулирование  обстановка 

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