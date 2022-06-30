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В мире     30.06.2022 06:32

Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

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Теги:  Путин  Украина  Донбас  спецоперация  цель 

30 июня, Mossovetinfo.ru - В завершение рабочего визита в Туркменистан Владимир Путин ответил на ряд вопросов представителей СМИ, в том числе на вопрос о цели спецоперации, сообщает сайт Президента России.

«Вопрос: Владимир Владимирович, скажите, цели спецоперации изменились с момента ее начала? В чем сейчас цель? Понимаете ли Вы для себя и для нас, когда все это закончится?

В.Путин: Да, конечно, ничего не поменялось. Я же сказал ранним утром 24 февраля, я же сказал об этом прямо, публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось. И тогда же, почти через несколько дней сказал, что тактика может быть разная, тактика, предложенная Министерством обороны, Генштабом: куда войска двигать, куда передвигать, какие там объекты поражать, что за это время сделать, когда несколько группировок находились там, в центре Украины, что за это время должно было быть сделано на Донбассе. Там режим киевский готовился к этому уже давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились.
Я, конечно, Верховный Главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. А конечная цель мною обозначена – это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. Работа идет спокойно, ритмично. Как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану.

По срокам не надо говорить, я никогда об этом не говорю, потому что это же жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие сроки – это неправильно, потому что (я уже говорил об этом) это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят.».

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Фото: сайт Президента России


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Теги: 
Путин  Украина  Донбас  спецоперация  цель 

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