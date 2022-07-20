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В мире     20.07.2022 16:05

Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

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Теги:  Путин  мироустройство  многополярность 

20 июля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин 20 июля выступил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», организатором которого выступает автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Президент России сказал, что тотальное доминирование «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер и мир больше не будет однополярным и будет развиваться в направлении «более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка».

«Поистине революционные трансформации всё больше и больше набирают обороты, набирают силу. Эти грандиозные изменения, конечно, необратимы. И как на национальном, так и на глобальном уровне идёт выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка – альтернативного существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации.
Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Ну почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности? Она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по своей сути, а лежащая в её основе глобалистская, якобы либеральная идеология всё больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», - сказал Путин.

«Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Да, конечно, этот «золотой миллиард» неслучайно стал «золотым», добился очень много, но занял свои позиции не только благодаря каким-то реализованным идеям – в значительной степени он занял свои позиции за счёт грабежа других народов и в Азии, и в Африке. А как же – так и было: Индию, вон, сколько грабили. Поэтому и сегодня элиты этого «золотого миллиарда» панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития.
Но как бы западные и наднациональные элиты не стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает всё-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей, в защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью.
Суверенитет – это свобода национального развития, а значит, и каждого человека в отдельности: технологическая, культурная, интеллектуальная, образовательная состоятельность государства, – вот что это такое. И безусловно, важнейшая составляющая суверенитета – ответственное, деятельное и национально мыслящее, национально ориентированное гражданское общество.
Убеждён, чтобы быть сильными, независимыми, конкурентоспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе и механизмы народовластия, прямой демократии, участия людей в решении важнейших для общества и для граждан проблем», - также сказал Президент России, текст выступления которого опубликован на сайте Президенте РФ.

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Теги: 
Путин  мироустройство  многополярность 

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