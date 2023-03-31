Другие материалы
-
В мире
04.04.2023, 08:07
Путин определил Казань местом проведения саммита БРИКС в 2024 году
4 апреля. Mossovetinfo.ru - Встреча глав государств БРИКС пройдет в 2024 г. в Казани, следует из указа президента России ...
-
В мире
31.03.2023, 18:59
Трамп предстанет перед судом после предъявления исторического обвинения
31 марта, Mossovetinfo.ru - Большое жюри присяжных Манхэттена ночь на 31 марта 2023 г. по московскому времени проголосова...
-
В мире
31.03.2023, 10:58
Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли
31 марта, Mossovetinfo.ru - Новые китайские спутники дистанционного зондирования Земли в 18:50 четверга успешно стартов...