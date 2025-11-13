 
Актуальные темы: переговоры
В мире     27.11.2025 17:38

Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Бишкек  визит  брифинг  Украина  мирные договоренности  ВСУ 

27 ноября — Mossovetinfo.ru — После ухода украинские войск из ряда занимаемых территорий в зоне СВО мы прекратим боевые действия, а отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины и также ВСУ Украины утратят боеспособность и будут воевать «до последнего украинца». Об этом Президент России Владимир Путин сообщил в четверг, отвечая на брифинге в Бишкеке по о итогам государственного визита в Киргизию и саммита ОДКБ на вопросы журналистов о ситуации в зоне СВО, и ситуации с мирными переговорами. Некоторые государственные каналы и порталы вели прямую трансляцию брифинга.

Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем, - заявил президент России.

Также, отвечая на вопросы, Путин рассказал о ситуации и оперативной обстановке в зоне СВО и что сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках, а такие предпосылки имеются.

Если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежно, - сказал Путин.

Также Путин напомнил, что в предложениях Трампа предусмотрен вывод ВСУ со всей территории Донецкой области, но украинские власти считают это требование неприемлемым.

Все идет к тому, что в зоне СВО ВСУ Украины утратят боеспособность, отмечалось на брифинге.

Те на Западе, кто понимают, к чему это (происходящее в зоне СВО – ред.) может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее и даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок. Потому что понимают, начнется сворачивание фронта на отдельных участках и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность, они потеряют наиболее боеспособные части, - сказал Путин.
Также Путин отметил, что вопреки доводам о необходимости прекратить боевые действия на условиях России некоторые продолжают предлагать воевать «до последнего украинца».

Сохраните костяк вооруженных сил и свою государственность - вот о чем надо думать, - говорят представители этой точки зрения. А другие, которые полагают, что Купянск уже вернулся под контроль вооруженных сил Украины, настаивают на продолжении боевых действий до последнего украинца, - сказал Путин.

Фото (скрин) - стоп кадр по трансляции брифинга (пресс-подхода)

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Бишкек  визит  брифинг  Украина  мирные договоренности  ВСУ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

08:21 Другое Трафик нейросетей в РФ за 2025 год увеличился в шесть раз – Ъ (ОБНОВЛЕНО,п-с Яндекс)

18:22 Мнения Хуснуллин: стройотрасль в России отстает по внедрению искусственного интеллекта

14:19 Город (Москва и область) Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя

12:47 Происшествия Пресечена деятельность членов этнической ОПГ вымогавших денежные средства у раненых бойцов СВО

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru