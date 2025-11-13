Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

27 ноября — Mossovetinfo.ru — После ухода украинские войск из ряда занимаемых территорий в зоне СВО мы прекратим боевые действия, а отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины и также ВСУ Украины утратят боеспособность и будут воевать «до последнего украинца». Об этом Президент России Владимир Путин сообщил в четверг, отвечая на брифинге в Бишкеке по о итогам государственного визита в Киргизию и саммита ОДКБ на вопросы журналистов о ситуации в зоне СВО, и ситуации с мирными переговорами. Некоторые государственные каналы и порталы вели прямую трансляцию брифинга.



Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем, - заявил президент России.



Также, отвечая на вопросы, Путин рассказал о ситуации и оперативной обстановке в зоне СВО и что сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках, а такие предпосылки имеются.



Если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежно, - сказал Путин.



Также Путин напомнил, что в предложениях Трампа предусмотрен вывод ВСУ со всей территории Донецкой области, но украинские власти считают это требование неприемлемым.



Все идет к тому, что в зоне СВО ВСУ Украины утратят боеспособность, отмечалось на брифинге.



Те на Западе, кто понимают, к чему это (происходящее в зоне СВО – ред.) может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее и даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок. Потому что понимают, начнется сворачивание фронта на отдельных участках и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность, они потеряют наиболее боеспособные части, - сказал Путин.

Также Путин отметил, что вопреки доводам о необходимости прекратить боевые действия на условиях России некоторые продолжают предлагать воевать «до последнего украинца».



Сохраните костяк вооруженных сил и свою государственность - вот о чем надо думать, - говорят представители этой точки зрения. А другие, которые полагают, что Купянск уже вернулся под контроль вооруженных сил Украины, настаивают на продолжении боевых действий до последнего украинца, - сказал Путин.



Фото (скрин) - стоп кадр по трансляции брифинга (пресс-подхода)