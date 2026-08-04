Путин - Пашиняну: присоединение Армении к ЕЭС обнулит ее преимущества на рынке Евразэс

1 сентября — Mossovetinfo.ru — 1 сентября 2026 года Президент России Владимир Путин провёл встречу с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Беседа состоялась на полях саммита ШОС в Бишкеке и попросил Пашиняна как можно скорее определиться в вопросе вступления в ЕС. Об этом сообщает сайт Кремля.



В начале выступления Путин подчеркнул: « главное и с этого хотел бы начать: всегда выступали и выступаем за развитие дружественных взаимовыгодных отношений с Арменией с опорой на принципы стратегического партнёрства и союзничества. Исходим из того, что это отвечает коренным интересам армянского народа, коренным интересам России и, я уж не буду повторять, мы с Вами это много раз отмечали, соответствует и тем историческим корням, которые связывают два наших народа».



Путин отметил, что с Пашиняном «уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Неоднократно подходили к этой теме и по телефону, и в личных беседах».



«Вы хорошо знаете российскую позицию: стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны и народа. Армения – суверенное государство, армянскому народу определять вектор своего развития. Но это создаёт сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ Республики на рынке Евразэс и разрывом налаженных торговых цепочек», - также сказал президент России.



«… повторяю ещё раз, мы с уважением отнесёмся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую, экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями, и просили бы вас как можно быстрее с этим определиться», - пояснил Путин позицию России и высказал надежду что « мы сейчас с Вами в спокойной, дружеской обстановке, в деловой все эти вопросы пообсуждаем».



Путин отметил, что решение Армении о начале процедуры вступления в Евросоюз фактически равносильно заявлению о выходе из Евразийского экономического союза, так как в двух организациях находиться нельзя: «Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей».



По мнению Путина, властям Армении стоит дать народу страны сделать выбор на референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз и закрыть тему. «Согласен с тем, что всегда должен быть у народа выбор. Ну, так сделайте его, и закроем тему, вот и все. Сейчас самое простое - это обратиться к людям, спросить, вы что хотите - так или так? И все», - сказал Путин в ходе встречи.



Фото: сайт Кремля