 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
В мире     01.09.2026 21:15

Путин - Пашиняну: присоединение Армении к ЕЭС обнулит ее преимущества на рынке Евразэс

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Пашинян  встреча  Армения  ЕЭС  Евразэс 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — 1 сентября 2026 года Президент России Владимир Путин провёл встречу с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Беседа состоялась на полях саммита ШОС в Бишкеке и попросил Пашиняна как можно скорее определиться в вопросе вступления в ЕС. Об этом сообщает сайт Кремля.

В начале выступления Путин подчеркнул: « главное и с этого хотел бы начать: всегда выступали и выступаем за развитие дружественных взаимовыгодных отношений с Арменией с опорой на принципы стратегического партнёрства и союзничества. Исходим из того, что это отвечает коренным интересам армянского народа, коренным интересам России и, я уж не буду повторять, мы с Вами это много раз отмечали, соответствует и тем историческим корням, которые связывают два наших народа».

Путин отметил, что с Пашиняном «уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Неоднократно подходили к этой теме и по телефону, и в личных беседах».

«Вы хорошо знаете российскую позицию: стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны и народа. Армения – суверенное государство, армянскому народу определять вектор своего развития. Но это создаёт сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ Республики на рынке Евразэс и разрывом налаженных торговых цепочек», - также сказал президент России.

«… повторяю ещё раз, мы с уважением отнесёмся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую, экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями, и просили бы вас как можно быстрее с этим определиться», - пояснил Путин позицию России и высказал надежду что « мы сейчас с Вами в спокойной, дружеской обстановке, в деловой все эти вопросы пообсуждаем».

Путин отметил, что решение Армении о начале процедуры вступления в Евросоюз фактически равносильно заявлению о выходе из Евразийского экономического союза, так как в двух организациях находиться нельзя: «Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей».

По мнению Путина, властям Армении стоит дать народу страны сделать выбор на референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз и закрыть тему. «Согласен с тем, что всегда должен быть у народа выбор. Ну, так сделайте его, и закроем тему, вот и все. Сейчас самое простое - это обратиться к людям, спросить, вы что хотите - так или так? И все», - сказал Путин в ходе встречи.

Фото: сайт Кремля


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Пашинян  встреча  Армения  ЕЭС  Евразэс 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

21:15 В мире Путин - Пашиняну: присоединение Армении к ЕЭС обнулит ее преимущества на рынке Евразэс

11:59 Общество Общемосковский крестный ход 6 сентября 2026 года – справка, маршрут, проход

11:07 Происшествия Отсутствия внешнего снабжения ЗАЭС вызывает серьёзную озабоченность» - глава «Росатома»

09:01 Происшествия БПЛА попал в магазин в Павловском Посаде и повреждена поликлиника - губернатор

18:36 Город (Москва и область) Старт строительству второй очереди метро от Коммунарки до Троицка дал Собянин

Актуальные материалы

11:59 Общество Общемосковский крестный ход 6 сентября 2026 года – справка, маршрут, проход

20:05 Власть Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры

13:06 Город (Москва и область) Тоннель эскалатора начали строить на станции «Достоевская» метро Москвы

21:20 Город (Москва и область) Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция (ОБНОВЛЕНО, НАК)

09:12 Происшествия ФСБ: создатель Telegram Дуров объявлен в розыск за содействие терроризму

06:12 Город (Москва и область) От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru