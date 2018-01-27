27 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Президент России подчеркнул, что итоги выборов подтвердили высокий авторитет Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа.



Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений.



По итогам второго тура Земан получил 51,36% голосов избирателей (2,85 миллиона человек). Экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош набрал 48,63% (2,7 миллиона избирателей).