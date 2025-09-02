Путин присутствовал на торжественном военном параде в Пекине на площади Тяньаньмэнь

3 сентября — Mossovetinfo.ru — По информации сайта Кремля, в рамках официального визита в Китай Владимир Путин присутствовал на торжественном военном параде на площади Тяньаньмэнь по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.



Далее Президент России вместе с другими лидерами и главами иностранных делегаций прибыли на приём в Доме народных собраний в Пекине.



После торжественного мероприятия Владимир Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Жукова, Рокоссовского, Василевского, Чуйкова.



3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.



По окончании торжественного приёма по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны Владимир Путин и Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на одном автомобиле «Аурус» прибыли в резиденцию главы Российского государства в Пекине «Дяоюйтай», где провели двусторонние переговоры. В ходе встречи с Путин отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области в соответствии с договором и то, что парад в Пекине прошел «блестяще просто, очень хорошо, на высоком уровне».



Фото: сайт Кремля, перед началом военного парада в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Фото: Сергей Бобылёв, РИА «Новости»