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В мире     13.06.2025 22:39

Путин провел телефонные разговоры с Президентом Ирана и Премьер-министром Израиля

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Теги:  Путин  Израиль  Иран  телефонные разговоры  безопасность  урегулирование 

13 июня — Mossovetinfo.ru — «В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана Владимир Путин провёл телефонные разговоры с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», - сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами», «подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля», «и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем».

«В разговоре с Премьер-министром Израиля Президентом России была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выражена готовность оказать посреднические услуги, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряжённости», - говорится в сообщении Кремля.

Также «условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона».

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Теги: 
Путин  Израиль  Иран  телефонные разговоры  безопасность  урегулирование 

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