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13.06.2025, 22:39
Путин провел телефонные разговоры с Президентом Ирана и Премьер-министром Израиля
13 июня — Mossovetinfo.ru — «В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акци...
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13.06.2025, 11:16
Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана, удары продолжатся (обзор)
13 июня — Mossovetinfo.ru — Израиль нанес беспрецедентные удары по Ирану, нацелившись на его ядерную программу и выс...
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11.06.2025, 08:05
В центре Лос-Анджелеса объявили комендантский час
11 июня — Mossovetinfo.ru — В центре Лос-Анджелеса введен комендантский час на фоне продолжающихся протестов против ...