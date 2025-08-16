 
Актуальные темы: переговоры
В мире     16.08.2025 21:33

Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

16 августа — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел 16 августа в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах, сообщает сайт Кремля.

«По возвращении из Соединённых Штатов Президент провёл совещание по итогам российско-американских переговоров. Глава государства проинформировал руководство Администрации Президента, Правительства, Государственной Думы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже», - говорится в сообщении.

В материалах Кремля с начала Совещания Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с лидером США Дональдом Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия.

«Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования»., - сказал президент России, открывая совещание.

«Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю ещё раз: была возможность спокойно, детально ещё раз изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами.», - сообщил Путин.

«Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям.

Расскажу сейчас детально по всему ходу беседы. Если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу.», - сказал Путин.

После этого краткого выступления президента, мероприятие в Кремле продолжилось в закрытом режиме.

Ранее сегодня были опубликованы Основные заявления Президента России Владимира Путина по итогам переговоров на Аляске

Фото: сайт Кремля, - Из альбома к материалу о Совещании

