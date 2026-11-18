18 ноября — Mossovetinfo.ru — Глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь (Китай) для участия в саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» и выступил на Деловом саммите форума АТЭС. Стенограмму выступления В.Путина опубликовал сайт Кремля
. Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
Также 18 ноября Владимир Путин и Си Цзиньпин провели в Шэньчжэне российско-китайские переговоры
. Обсуждались перспективы укрепления отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, международная и региональная повестка.
Работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран, заявил президент России.
«В этом году мы действительно провели ряд продуктивных встреч и в Пекине в мае, в Бишкеке, затем побеседовали в Нью-Дели. У нас хороший график. Действительно, работа идёт по восходящей на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ситуация развивается в позитивном ключе…», - сказал Путин.
«Глядя в будущее, мы должны неуклонно и смело идти вперёд, постоянно раскрывать огромный потенциал двусторонних отношений, обогащать их содержание.
Важно сохранять настрой на практическую работу, продолжать упорно трудиться, углублять многоплановое сотрудничество действенными шагами и твёрдо нести возложенные на себя ответственность крупных держав, способствовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений»,- сказал Си Цзиньпин , приветствуя Путина в ходе переговоров в Шэньчжэне в связи с его участием в неформальной встрече лидеров экономик АТЭС.
В Кремле сообщали, что лидеры затронут темы взаимодействия в сферах экономики, энергетики, финансов, высоких технологий, искусственного интеллекта.
В глобальной экономике произошел без преувеличения тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал ее центром, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Деловом саммите. Именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе зародились кардинальные перемены в сторону равноправной системы мироустройства, которые волнами расходятся по всему миру, - подчеркнул Путин.
«Именно здесь, в АТР, зародились те кардинальные перемены, которые, как волны, расходятся сейчас по всему миру. На региональной модели наглядно видно, как утверждается, более справедливая, демократическая и равноправная система мироустройства, как прежняя иерархическая и централизованная структура уступают место новым разветвленным горизонтальным связям», - сказал Путин.
«Произошел, без преувеличения, тектонический сдвиг: сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты», - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
Путин отметил, что «сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты. На АТЭС приходится более 60 процентов мирового ВВП и 36 процентов населения, 50 процентов мировой торговли товарами и 35 процентов торговли услугами. В регион стекается более 60 процентов мировых прямых иностранных инвестиций, здесь сосредоточены емкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры».
«Для России АТР – это значимое торгово-экономическое направление. Если в 2014 году доля региона во внешнеторговом обороте нашей страны составляла более четверти, и мы тогда ставили себе ориентир довести ее в перспективе до 40 процентов, то сегодня этот показатель уже превышает более половины торговли России – 53 процента со всем миром. То есть мы двигаемся даже большими, лучшими темпами, чем прогнозировали, чем намечали, и мы готовы дальше, не сбавляя темпов, развивать взаимовыгодное сотрудничество с участниками АТЭС, опираясь на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного взаимодействия», - сообщил в своем выступлении президент России.
Фото: сайт Кремля