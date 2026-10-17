Путин сказал Стуббу и Стёре, что конфронтационная политика ЕС затягивает конфликт на Украине

27 октября — Mossovetinfo.ru — По просьбе финской и норвежской сторон состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом и Премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стёре, сообщает сайт Кремля.



«Проведён обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учётом переговоров Владимира Путина со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с С.Уиткоффом и В.Зеленским в Осло.



Собеседники приветствовали достигнутую договорённость о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий», - отмечено в сообщении.



Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине и обратил внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.

«Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчёркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учёте законных интересов Российской Федерации. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий», - говорится в сообщении.



Также «затрагивались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Президент Финляндии и Премьер-министр Норвегии в этой связи подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства».



Путин проинформировал о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе российского населённого пункта Алёшки и введении в этих целях временного «режима тишины» на херсонском направлении.



Лидеры трёх стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону.