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В мире     27.10.2026 14:17

Путин сказал Стуббу и Стёре, что конфронтационная политика ЕС затягивает конфликт на Украине

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Теги:  Путин  Стубб  Стёре  Россия  Финляндия  Норвегия  телефонный разговор  Кремль  Украина  СВО  конфликт  судоходство 

27 октября — Mossovetinfo.ru — По просьбе финской и норвежской сторон состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом и Премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стёре, сообщает сайт Кремля.

«Проведён обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учётом переговоров Владимира Путина со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с С.Уиткоффом и В.Зеленским в Осло.

Собеседники приветствовали достигнутую договорённость о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий», - отмечено в сообщении.

Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине и обратил внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.
«Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчёркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учёте законных интересов Российской Федерации. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий», - говорится в сообщении.

Также «затрагивались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Президент Финляндии и Премьер-министр Норвегии в этой связи подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства».

Путин проинформировал о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе российского населённого пункта Алёшки и введении в этих целях временного «режима тишины» на херсонском направлении.

Лидеры трёх стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону.

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Теги: 
Путин  Стубб  Стёре  Россия  Финляндия  Норвегия  телефонный разговор  Кремль  Украина  СВО  конфликт  судоходство 

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