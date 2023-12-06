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В мире     19.12.2023 20:41

Путин: США «пошли по беспределу» «оторвав» Украину, разорвав отношения России с Европой

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Теги:  Путин  Минобороны  Украина  Европа  США  отношения  политика  беспредел 

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия всегда стремилась выстраивать с Украиной нормальные отношения, однако США, выполняя свои задачи, «пошли по беспределу» «оторвав» Украину и разорвав отношения России с Европой, сказал Президент России Владимир Путин в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, где он принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Соединённые Штаты, решив свои задачи текущего плана, «оторвав», как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли – или нужно было сдать всё и смотреть, как они чавкают, съедая всё подряд, наше, исконно российское. Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своих целей – «растащили» Россию и Европу, а сейчас перекладывают на Европу ещё и бремя финансовой ответственности и платежей», - сказал Путин.

(...) «Но и в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения. Они видят, что Соединённые Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах и плевать хотели в конечном итоге на эти интересы.

Но это их выбор, это выбор народов Европы. Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся в это вмешиваться. Но что точно мы будем делать – это мы будем отстаивать свои интересы. Потому что то, что Штаты сделали в Украине, я сейчас рассказывал, – по сути, они не дали, лишили нас шансов нормальным, политическим образом выстраивать отношения с этой страной. Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. В 2014 году совершили госпереворот, и всё – и дальше пошли по этому беспределу. Просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», - сказал президент, чьи слова приводятся в подробной стенограмме, размешенной на сайте Кремля.

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Теги: 
Путин  Минобороны  Украина  Европа  США  отношения  политика  беспредел 

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