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В мире
23.08.2023, 06:57
Путин в режиме видеоконференции принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС
23 августа — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в неформальной встрече лидер...
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В мире
22.08.2023, 07:03
Си Цзиньпин прибыл в ЮАР с государственным визитом и для участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС
22 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в ЮАР для участия в 15-й встрече руко...
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В мире
12.08.2023, 12:58
Украину ждет тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам - глава МИД Украины
12 августа — Mossovetinfo.ru — Украину ждет тяжелая осень, потому что мировое сообщество все больше склоняется к нео...