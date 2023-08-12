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В мире     23.08.2023 06:57

Путин в режиме видеоконференции принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС

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23 августа — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС, — сообщает пресс-служба Кремля.

Также 22 августа Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам Делового форума БРИКС, который по традиции проводится перед началом саммита межгосударственного объединения.
«Отмечу и то, что доля стран объединения, в которых проживает более трёх миллиардов человек, достигла в мировом ВВП почти 26 процентов, а по паритету покупательной способности «пятёрка» обходит «Группу семи»: прогноз на 2023 год – 31,5 процента против 30 процентов», - сказал Путин.
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Фото - сайт Президента России

XV саммит БРИКС проходит 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Тема заседания – «БРИКС и Африка: партнёрство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Лидеры «пятёрки» обсудят актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, достижения и задачи стратегического партнёрства БРИКС в политической, экономической и культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание будет уделено вопросам институционального строительства БРИКС, включая тематику расширения объединения, формирования устойчивой ко внешним рискам платёжной инфраструктуры.

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