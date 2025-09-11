Путин: в России планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом

25 сентября — Mossovetinfo.ru — В России планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Об этом сказал Президент России Владимир Путин выступая в четверг на заседании Глобального атомного форума в рамках «Мировой атомной недели», приуроченной к 80-летию атомной промышленности России. Девиз мероприятия – «От нового технологического уклада – к новому мировоззрению», сообщила пресс-служба Кремля.



Президент России отметил, что, «по оценкам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития - ред.), все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году. Это примерно восемь миллионов тонн. Однако фактически это может произойти уже и в 2060-е годы. То есть это всё очень быстро, на наших глазах может всё это произойти».



По словам Путина, «важнейший вопрос – ресурсное обеспечение атомных станций на десятилетия вперёд» Россия предлагает решить за счет замкнутого цикла использования топлива для АЭС.



«В России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров. Что это значит? Это значит, практически весь объём – 95 процентов отработавшего топлива – будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять по сути вопрос обеспеченности ураном», - сказал Путин.



Также Президент России пригласил учёных из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий на базе Международного центра исследований.

«Отмечу, что испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируются на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области, в России. И мы приглашаем учёных из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения новую эпоху в атомной энергетике», - сказал Путин.



Фото: сайт Кремля - На заседании Глобального атомного форума. Фото: Сергей Булкин, ТАСС