 
Актуальные темы: переговоры
В мире     25.09.2025 20:17

Путин: в России планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  выступление  Глобальный атомный форум  АЭС  технологии 

25 сентября — Mossovetinfo.ru — В России планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Об этом сказал Президент России Владимир Путин выступая в четверг на заседании Глобального атомного форума в рамках «Мировой атомной недели», приуроченной к 80-летию атомной промышленности России. Девиз мероприятия – «От нового технологического уклада – к новому мировоззрению», сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России отметил, что, «по оценкам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития - ред.), все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году. Это примерно восемь миллионов тонн. Однако фактически это может произойти уже и в 2060-е годы. То есть это всё очень быстро, на наших глазах может всё это произойти».

По словам Путина, «важнейший вопрос – ресурсное обеспечение атомных станций на десятилетия вперёд» Россия предлагает решить за счет замкнутого цикла использования топлива для АЭС.

«В России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров. Что это значит? Это значит, практически весь объём – 95 процентов отработавшего топлива – будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять по сути вопрос обеспеченности ураном», - сказал Путин.

Также Президент России пригласил учёных из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий на базе Международного центра исследований.
«Отмечу, что испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируются на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области, в России. И мы приглашаем учёных из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения новую эпоху в атомной энергетике», - сказал Путин.

Фото: сайт Кремля - На заседании Глобального атомного форума. Фото: Сергей Булкин, ТАСС

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  выступление  Глобальный атомный форум  АЭС  технологии 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

20:17 В мире Путин: в России планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом

11:39 Мнения Новый подход Трампа к Украине заставляет Европу чувствовать себя виноватой - Bloomberg

13:28 Общество Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят в первом чтении

13:04 Город (Москва и область) 27 и 28 сентября будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара

12:51 Власть Путин назначил Гуцана Генеральным прокурором России после проведенных консультаций с Советом Федерации

Актуальные материалы

19:54 Город (Москва и область) В Москве приступят к включению отопления в среду, 24 сентября - Собянин

09:41 Город (Москва и область) Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru