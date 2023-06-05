7 июня — Mossovetinfo.ru — Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является преступлением, совершенным Киевом, з...

7 июня — Mossovetinfo.ru — Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, — сообщается в сво...

5 июня — Mossovetinfo.ru — Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, ...