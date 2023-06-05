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07.06.2023, 18:33
Путин: варварская акция по разрушению Каховской ГЭС привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе
7 июня — Mossovetinfo.ru — Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является преступлением, совершенным Киевом, з...
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07.06.2023, 16:21
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области — Минобороны РФ
7 июня — Mossovetinfo.ru — Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, — сообщается в сво...
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05.06.2023, 12:27
Песков назвал важным заявление Салливана о переговорах о контроле над ядерным оружием
5 июня — Mossovetinfo.ru — Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, ...