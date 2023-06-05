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В мире     07.06.2023 18:33

Путин: варварская акция по разрушению Каховской ГЭС привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе

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Теги:  Каховская ГЭС  удар  наводнение  виновные  Украина  Россия  СВО  Путин  варвары  катастрофа 

7 июня — Mossovetinfo.ru — Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является преступлением, совершенным Киевом, заявил в разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин, чьи слова сообщает пресс-служба Кремля.

"Президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что "Президент России ещё раз поздравил своего турецкого коллегу с официальным вступлением в должность. Условлено о поддержании регулярного личного диалога".

Ранее сегодня, 7 июня, в сводке Минобороны сообщили. что "Пятого июня, около 21:00 мск, в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса".

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Теги: 
Каховская ГЭС  удар  наводнение  виновные  Украина  Россия  СВО  Путин  варвары  катастрофа 

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