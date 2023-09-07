19 сентября — Mossovetinfo.ru — Американская газета New York Times опубликовала в день приезда Владимира Зеленского в США ...

9 сентября — Mossovetinfo.ru — Завершившийся в Дели "большой двадцатки" (G20) стал успешным для всех стран "двадцатки", ...