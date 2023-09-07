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В мире     19.09.2023 09:02

Расследование New York Times удара по рынку в Константиновке показало, что он был вызван ракетой ВСУ

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Теги:  New York Times  Украина  расследование  Константиновка 

19 сентября — Mossovetinfo.ru — Американская газета New York Times опубликовала в день приезда Владимира Зеленского в США результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка, где в сентябре в результате ракетной атаки по рынку погибли люди, и пришла к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса Бук. Об этом сообщило РИА Новости.

Доказательства, собранные и проанализированные New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса Бук, - говорится в сообщении газеты.

Отмечается, украинские власти сначала пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось добраться до места, опросить свидетелей и собрать остатки оружия.

По информации газеты, за несколько минут до удара украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Журналисты газеты находились в этом городе, когда услышали звуки пуска двух ракет. Как пишет издание, о пусках сообщали и местные жители в соцсетях. Газета добавляет, что время этих пусков соответствует времени появления ракеты, которая ударила по рынку в Константиновке. Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта.

Также сообщается, что известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны.

Ранее в сентябре Владимир Зеленский заявил, что на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены.

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Теги: 
New York Times  Украина  расследование  Константиновка 

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