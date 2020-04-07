7 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 7 регионах страны в связи с распространением коронавируса.
Режим ЧС введен в Токио, Осаке, и в префектурах Канагава, Сайтама, Тибе, Хёго и Фукуока сроком на 1 месяц.
Всего в Японии зафиксировано 4845 случаев заражения коронавирусом, включая 712 человек с круизного лайнера Diamond Princess. В результате заболевания скончались 108 человек, 1211 человек вылечидись и выписаны из больниц.
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