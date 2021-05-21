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В мире     21.05.2021 10:16

Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа

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Теги:  Израиль  Палестина  прекращение огня 

21 мая. Mossovetinfo.ru — В пятницу, 21 мая, с 02:00 по палестинскому и израильскому времени вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Обмен ракетными ударами между палестинцами в секторе Газа и Израилем продолжался 11 дней. 14 мая Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в секторе газа, однако она так и не началась.

20 мая Израиль принял решение в одностороннем порядке прекратить огонь. При посредничестве Египта далось добиться согласия на прекращение огня и от движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа.

Египетская сторона будет осуществлять мониторинг режима прекращения огня, для этого наблюдатели отправлены в Рамаллу и Тель-Авив.

Обмен ракетными ударами начался после того, как израильский суд принял решение об изъятии у нескольких арабских семей домов в Восточном Иерусалиме. В результате в городе начались беспорядки и столкновения между еврейским и арабским населением. Которые переросли в обмен ракетными ударами.

По Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет, в ответ Израиль атаковал сотни целей в секторе Газа. По имеющимся данным в анклаве погибло 232 палестинца, 1900 получили ранения. В Израиле погибло от обстрелов не менее 12 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт напрямую затрагивает интересы России.

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Теги: 
Израиль  Палестина  прекращение огня 

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