РФ готова поставить в США 800 тыс. тонн дизеля в октябре - ноябре

10 октября — Mossovetinfo.ru — Большая часть телефонного разговора 9 октября президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была посвящена украинскому урегулированию по просьбе американской стороны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также Трамп, по итогам разговора с Путиным, заключил сделку с РФ по поставке дизтоплива в США.



«По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию», - сообщил Песков.



Также ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.



Путин указал, что стремление Киева остановить наступление РФ не имеет перспектив, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.



«Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив», - сказал Ушаков по итогам разговора лидеров стран.



Трамп после телефонного разговора с Путиным неоднократно, в том числе в беседе с журналистами в Белом доме и на партийном предвыборном митинге, заявил, что украинское урегулирование приближается, и это происходит быстро и Трамп неоднократно поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива



«Россия-Украина - мы добьемся этого и это происходит быстро. Я на пороге того, чтобы урегулировать еще две войны», - сказал Трамп сторонникам на митинге в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк) в поддержку республиканского кандидата в губернаторы говоря о теме урегулирования конфликта на Украине.



Также Трамп заключил сделку с РФ по дизтопливу после игнорирования Киевом запросов США, утверждает информированный портал Axios.



«Президент Трамп решил заключить сделку по дизельному топливу с Россией после того, как... Зеленский проигнорировал полдюжины американских запросов на прекращение атак российских нефтеперерабатывающих заводов», - говорится в публикации портала со ссылкой на американское официальное лицо.



«Нефтеперерабатывающие компании и розничные продавцы должны немедленно начать снижать цены. Мы этого хотим. Мы поставляем им огромные объемы нефти. И, кстати, сегодня Россия согласилась отправить нам миллионы и миллионы баррелей нефти, и это дизельное топливо. Это именно то, что нам действительно нужно. Спасибо!» - заявил президент США.



Ранее Трамп заявил, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе разговора «было условлено, что Россия немедленно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, а потом еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн сразу после».



Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.



Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива демонстрирует силу экономического сотрудничества между РФ и США, а также его преимущества для людей и всего мира, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.



Россия готова поставить дополнительный объем дизельного топлива на рынок США и всем партнерам - 300 тыс. тонн в октябре с ростом до 500 тыс. тонн в ноябре. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.



«Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США, а также всем нашим партнерам, 300 тыс. тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре. В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц», - сказал Новак.



Он сообщил, что РФ начинает раньше срока снимать ограничения на экспорт дизеля, при этом российский рынок будет полностью снабжен топливом.



Сообщается, что администрация Соединенных Штатов выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.



Также Ушаков рассказал о «внутренней кухне», на которой «готовился» разговор Путина и Трампа.

«Немного раскрою вам «кухню», на которой готовилось блюдо под названием «телефонный разговор президентов России и США», - заявил Ушаков в ходе брифинга.

По его словам, 7 октября он созвонился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который сообщил, что американский лидер хотел бы поздравить Путина с днем рождения лично по телефону.

«Мы приступили к поиску удобного «окна» для этого в графике двух президентов. Учитывая, конечно, и разницу во времени между Москвой и Вашингтоном, а также то, что президент России 8 октября утром вылетал на самих СНГ в Туркменистан», - сообщил Ушаков.

Он отметил, что в итоге стороны договорились организовать телефонный разговор 9 октября - сразу после возвращения Путина из Туркмении.

«Президент Трамп отложил некоторые свои заранее запланированные на сегодня мероприятия. И вот такой телефонный разговор поздно вечером 9 октября состоялся», - добавил Ушаков.



(использованы материалы пресс-службы Кремля, ТАСС, РИА Новости)

